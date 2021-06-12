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السعودية تعلن اقتصار الحج على المقيمين داخل المملكة

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دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وأوضحت وزارة الحج والعمرة في بيان أنه "في ضوء ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس (كوفيد 19)، وظهور تحورات جديدة له، سيتم حصر التسجيل لأداء فريضة حج 1442هـ على المقيمين والمواطنين من داخل المملكة فقط".

وأشار البيان إلى أن "إجمالي أعداد حجاج هذا العام 60 ألف حاج، للمقيمين من كافة الجنسيات والمواطنين داخل المملكة". ويبدأ الحجاج أداء الفريضة الإسلامية في منتصف تموز/يوليو المقبل.

كما أكد البيان على "ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في التسجيل لحج 1442هـ للفئات التالية: محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14يومًا، أو محصن متعافٍ من الإصابة".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة السعودية أنها رصدت تزايدًا في خارطة الإصابات بفيروس كورونا في المملكة خلال الأيام الماضية، مشددةً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حسبما نقلت صحيفة "عاجل".

وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والتقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق التباعد الاجتماعي منعًا لانتشار "كورونا"، وحفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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