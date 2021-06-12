الخبراء الروس يستعدون لترميم تدمر السورية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال ميديانتسيف، بأن الخبراء الروس الذين يشاركون في استعادة المدينة القديمة قد أكملوا بالفعل المرحلة الأولى من العمل، المتعلقة بالقياسات اللازمة وتصوير المكان.

وفي المرحلة الثانية، يتعين عليهم تفكيك أنقاض المسح الضوئي لشظايا منفصلة للقيم المدمرة وإجراء مخزون.

ثم سيقوم الخبراء بإنشاء نموذج تفاعلي للمدينة، سيكشف عن الأجزاء المفقودة وإعادة إنشائها مرة أخرى.

وأضاف قائلا: "بالنسبة للترميمات السابقة، أقواس، على سبيل المثال، قام الخبراء الفرنسيون بوضع المقاطع بشكل مبسط. بالطبع، حتى مع التكنولوجيا الحالية ستكون مرئية مقارنة بالحجر الجيري الأصلي، ولكن سيتم نقل المزيد من التفاصيل "ومع ذلك،

في العموم عملية الترميم تجري كما مخطط لها. وستبقى تدمر نصبا تذكاريا للحرب في سوريا والنصر على الإرهاب. الآن نادرا ما يزورها السياح، وجماعات صحفية تأتي من وقت لآخر، بحسب ما نقل موقع riafan.