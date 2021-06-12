إصابة يمني بنيران حرس الحدود السعودي

دبي - محمود عبدالرازق - وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي، يوم الخميس الماضي، اعتراض طائرة من دون طيار مفخخة، وتدميرها فوق أجواء مدينة خميس مشيط السعودية.

وأوضح التحالف، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن تلك الطائرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" في اليمن، مشيرا إلى أنه يتخذ جميع الإجراءات العملياتية، لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.

وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.