رئيس الوزراء العراقي: أجهزة الدولة جادة وتعمل للوصول إلى قتلة المتظاهرين

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، جاء ذلك خلال زيارة الكاظمي، اليوم السبت، لعائلة الشهيد أنس مالك الذي استشهد متأثرا بجراحه بعد إصابته خلال التظاهرات في مدينة الناصرية العام الماضي.

وكان الكاظمي قد وصل، صباح اليوم، إلى محافظة ذي قار وافتتح عددا من المشاريع الخدمية بها.

وأكد الكاظمي أن "الأجهزة الأمنية والقضائية جادة بالعمل للوصول إلى قتلة الناشطين، مشيرا إلى إلقاء القبض على قتلة الصحفي الشهيد أحمد عبد الصمد وفرق الموت في البصرة وعدد من قتلة المتظاهرين".

وشهدت مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق، نهاية شهر فبراير/شباط الماضي، صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن أدت إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى من المتظاهرين، نتيجة استخدام قوات الأمن الرصاص الحي ضد المحتجين المطالبين بتوفير الخدمات وفرص العمل والإفراج عن ناشطين مدنيين تم اختطافهم من قبل جماعات مجهولة في الأشهر الماضية.

وفي مايو/أيار الماضي، وجه الكاظمي بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الأحداث التي رافقت تظاهرات، وتحديد المقصرين ومحاسبتهم.