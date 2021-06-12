أطفال سوريون يوجهون تهنئة للجيش الروسي بأغان روسية

دبي - محمود عبدالرازق - وقامت فرقة "أستارتا" التي تضم أطفالا محليين بأداء عدد من الأغاني باللغة الروسية.

وقال ألكسندر بريزيوك، نائب القائد العسكري، للمركز اللوجيستي الروسي في المدينة: "يسعدنا أن ندرك أننا نقف بجانب السفينة الروسية وهي على أرض الجمهورية العربية السورية ونسمع أغاني رائعة باللغة الروسية من قبل الأطفال السوريين. وهذا يؤثر بشكل كبير على الروح المعنوية".

كما عبّر أحد الجنود الروس عن فرحته للتهنئة، قائلا: "إن الشباب من الجانب الذي ندافع عنه تحدثوا هنا. وهذا يوضح أن الناس الذين يعيشون هنا، وخاصة جيل الشباب، يهتمون بأننا بعيدين عن عائلاتنا".

وأشارت ناتاليا كولونسكيخ، معلمة لغة روسية في مدرسة سورية، إلى أن دورات اللغة كلغة أجنبية ثانية تم إدخالها في المدارس السورية قبل ست سنوات. وقالت: "منذ حوالي أربع سنوات، أسست فريق الإبداع "أستارتا" وبدأت بتعليمهم الأغاني في البداية من أجل تحسين النطق. وثم تم العثور على المواهب وسار كل شيء على ما يرام".