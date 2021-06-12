الجزائر...فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لمراسل "سبوتنيك" في الجزائر، بدأت العملية الانتخابية عند الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي (الساعة 7 بتوقيت غرينيتش) وتنتهي في الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت غرينيتش).

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ومن المتوقع ألا تصدر النتائج الرسمية قبل الأحد.

وتعتبر هذه الانتخابات الأولى منذ انطلاق حركة الاحتجاجات الشعبية السلمية غير المسبوقة في 22 فبراير/شباط 2019، رفضا لترشح الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، جعلته يستقيل، بعدما أمضى 20 عاما في الحكم.

ويحق لأكثر من 24 مليون ناخب جزائري الإدلاء بأصواتهم في تلك الانتخابات لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني، في ظل إجراءات وقائية فرضتها جائحة "كوفيد-19".

ويتنافس في هذه الانتخابات 1483 قائمة، منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة حرة على 407 مقاعد.

من جانبها، دعت الأحزاب الموالية للحكومة ووسائل الإعلام الرسمية إلى "المشاركة بقوة في هذه الانتخابات المصيرية من أجل استقرار البلاد".

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد حدد اليوم 12 حزيران/يونيو موعدا للانتخابات التشريعية المبكرة بعد أن أعلن في فبراير الماضي حل المجلس الشعبي الوطني.