العمل من المنزل يزيد الرغبة في شد الوجه.. لهذا السبب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

يرى جراحو التجميل في ألمانيا أن جائحة كورونا زادت من الرغبة في الحصول على وجه جذاب في ظل تزايد الظهور على تطبيقات الفيديو للتواصل من أجل العمل أو في الحياة الخاصة.



وذكر اتحاد جراحي التجميل الألمان، أمس، أن العمل من المنزل وارتداء الكمامات والمؤتمرات عبر الفيديو صارت من الأسباب التي يذكرها العملاء عند القدوم إلى أطباء التجميل رغبة في شد الجفون وتخفيف تجاعيد الوجه أكثر من ذي قبل.

ويستند الاتحاد في بياناته إلى عدد العلاجات واستطلاعات الرأي في عيادات ومستشفيات لحوالي 100 عضو في أكبر اتحاد ألماني للمتخصصين في جراحات التجميل.

ومع ذلك، انخفضت الرغبة بوجه عام في الجراحات التجميلية في عام الجائحة 2020 بشكل طفيف. وفي مقابل هذا الاتجاه العام، سجل الاتحاد زيادة في علاجات الوجه بنسبة حوالي 6ر1% مقارنة بالعام السابق إلى 60384 علاجاً. ويرى الاتحاد أن هذه الزيادة متوافقة مع الاتجاه العالمي.