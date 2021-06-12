“الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية وأتربة مثارة وموجة حارة على هذه المناطق

الكويت - هبة التوبجي - أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (السبت)، تنبيهات بهطول أمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، بعدد من مناطق المملكة، ورياح نشطة وأتربة مثارة وموجة حارة في أخرى.

وأوضح المركز، أن أجزاء من مناطق، الرياض، وعسير، والحدود الشمالية، ومكة المكرمة، والقصيم، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ8 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

وأبان أن أجزاء من مناطق، مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، ستشهد هطول أمطار رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ12 ظهراً وتنتهي الساعة الـ8 مساءً.

وأشار إلى أن أجزاء من مناطق الرياض، والشرقية، ستشهد أتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ9 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

وأضاف أن محافظتي خليص ورابغ بمنطقة مكة المكرمة، ومحافظتي بدر وينبع بمنطقة المدينة المنورة، ستشهد موجة حارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة 11 ظهراً وتنتهي الساعة الـ4 عصراً.