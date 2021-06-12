ما العلاقة بين فيروس كورونا ومرض السكري؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

كشف خبير طبي العلاقة بين فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ومرض السكري، موضحاً الدور الذي يؤديه الفيروس في التأثير على نسبة الأنسولين في الجسم.



وأكد الدكتور محب شلبي، وهو طبيب مصري حاصل على زمالة الكلية الملكية البريطانية، وجود علاقة مباشرة بين كورونا ومرض السكري، مشيراً إلى مجموعة من الأبحاث التي تم إجراؤها على 178 فرداً في 12 مستشفى بالمملكة المتحدة خلال عام 2020 في بداية الموجة الأولى ومقارنتها بالفترات نفسها خلال السنوات الأربع السابقة.

وقال شلبي، في مداخلة هاتفية أمس مع القناة الأولى المصرية، إنه ثبت أن فيروس كورونا يؤثر بصورة كبيرة في الخلايا التي تنتج الأنسولين في الجسم، ما يسبب الإصابة بمرض السكري من النوع الأول، لافتاً إلى أنه حتى الآن تعمل الأبحاث على معرفة كيفية تدمير الفيروس خلايا الأنسولين في الجسم.

وأضاف أن هذه الأبحاث العلمية تهدف إلى معرفة الآلية التي تحدث بها الإصابة بمرض السكري، مشدداً على ضرورة أن يخضع المصاب بكورونا لمجموعة من التحاليل على مدى ثلاثة شهور تحسباً لإمكانية الإصابة بالسكري.