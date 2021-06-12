التعرُّض للتكييف فترات طويلة يسبب مرضاً خطيراً.. تعرف عليه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني في مصر، أن التعرض للتكييف فترات طويلة قد يسبب مرضاً خطيراً، موضحاً أن جلطات الرئة هي أبرز المشكلات الناتجة عن ذلك.



وقال موافي، خلال برنامجه "ربِّ زدني علماً" على قناة "صدى البلد"، مساء أمس، إن وجود أية مادة صلبة داخل الشريان الرئوي يعتبر جلطة رئة، مشيراً إلى أن من ضمن أسباب الجلطات التعرض للتكييف فترات طويلة الذي يصيب الشخص بالالتهاب.

وأضاف أنه من الممكن أن يصاب الشخص بجلطة في القدم في حال الجلوس أوقاتاً طويلة في اليوم، لافتاً إلى خطورة الجلوس نحو 12 ساعة في رحلات الطيران الطويلة.

وذكر أن الجلطة تصل إلى غلاف الرئة ويشعر الشخص بألمها، محذراً من خطورة آلام الصدر التي يمكن أن تكون مؤشراً على حدوث جلطة الرئة.