ميزة تاريخية من أبل لنظام"iOS 15".. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

تفاصيل جديدة تكشفت حول التحديثات التي قدمتها "أبل" عن نظام تشغيل iOS 15 ، الذي أعلنت عنه خلال مؤتمر المطورين العالمي.



وتسعى أبل إلى تحسين التواصل بين هواتفها ووحدات التحكم" ذراع اللعب" خلال ممارسة ألعاب الفيديو من خلال خاصية ReplayKit .

ووفق تغريدة قام بنشرها المُطوّر Steve Troughton-Smith عبر حسابه على تويتر، فإن خاصية ReplayKit تتيح للمستخدمين التقاط تسجيل مؤقت للفيديو عند ممارسة اللعب على الهواتف الذكية

وباستخدام هذه الميزة، يمكنك التقاط آخر 15 ثانية فورا كمقطع ضمن أحداث اللعبة، حتى يتمكن المستخدم من تسجيل أفضل لحظاته في اللعب.

وهذه الخاصية التي يتيحها نظام التشغيل الجديد من أبل، مشابهة لخاصية متاحة بالفعل على أجهزة ألعاب بلايستيشن 5 PS5 وXbox One X.

وانطلق الثلاثاء الماضي، مؤتمر المطورين العالمي من أبل لهذا العام WWDC 2021 حتى أمس الجمعة 11 يونيو الجاري.

وتحت مظلته، كشفت أبل عن العديد من التحديثات الاستثنائية التي أجرتها على هواتف آيفون وأجهزة آيباد اللوحية، تعمل عبر نظام التشغيل iOS 15 وiPadOS 15 الجديد.