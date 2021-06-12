شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مزايا عبقرية وموفرة في واتساب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

يحجز تطبيق واتساب مكانا شبه ثابت بين حزمة التطبيقات في أغلب الهواتف الآن، بفضل ميزة سهولة الاتصال التي يوفرها بين مختلف الأطراف.



ومع الانتشار الواسع الذي يحظى به واتساب في أغلب أنحاء العالم، فهناك العديد من المزايا التي يمكن الاستفادة منها لتوفير مزيد من الراحة عند استخدام التطبيق.

1- تقليل معدل استهلاك باقة الإنترنت

يبحث مستخدمو الهواتف الذكية عن طرق ذكية لتقليل معدل استهلاك باقة الإنترنت أو الاعتماد على الاتصال من خلال شبكة الواي فاي فقط، وهناك طريق لخفض هذا الاستهلاك عند استخدام واتساب.

هناك 4 خطوات للاستفادة بهذه الميزة وهي:

التوجه إلى شاشة الإعدادات.

ثم اختيار استهلاك البيانات والمساحة.

تفعيل وضع Low Data Usage أو الاستخدام المنخفض للإنترت.

وأخيرا تغيير إعدادات التحميل التلقائي حتى تعمل مع الواي فاي فقط.

2- خفض المساحة على الذاكرة

تواجهنا جميعا مشكلة استهلاك تطبيق واتساب مساحة كبيرة ومتزايدة باستمرار على ذاكرة الهاتف، نتيجة تخزين ملفات بيانات عديدة من الصور والفيديوهات وغيرها من المواد المُرسلة من الغير.

وحتى نستطيع التحكم في حجم المساحة التي يحصل عليها التطبيق، فعلينا تحديد المحادثات التي تستهلك أكبر مساحة، ثم حذف البيانات الإضافية في المحادثة أو إزالتها لتوفير المساحة على هاتفك.

ومن أجل الوصول لهذه البيانات، فعليك بهذه المراحل:

فتح قائمة الإعدادات.

اختيار استهلاك المساحة والبيانات ثم استهلاك مساحة التخزين،.

وهنا ستجد بيانات عن كل مساحة تخزين حصلت عليها كل محادثة على حدة، وإجمالي المساحة التي يستهلكها التطبيق بالكامل.

3- تغيير خلفية الشاشة

في السابق كان يمكن تغيير خلفية المحادثة من خلال تطبيقات طرف ثالث وليس بشكل رسمي، ولكن مع التحديثات المستمرة لواتساب، أصبح متاحا التحديث الرسمي الأكثر أمانا.

ببساطة لتغيير الخلفية عليك ما يلي:

التوجه إلى الإعدادات.

اختيار المحادثات، ثم خلفية المحادثة وتحديد الخلفية المناسبة.

4- تغيير الخط

هناك عدة اختيارات لأشكال خطوط الواتساب، يمكن أن تكون مائلة من خلال إضافة underscore على جانبي الجملة أو الكلمة، أو غليظة بإضافة علامة النجمة، ولإضافة خط يمر فوق الجملة قم بإضافة علامة المد على جانبي الكلمة.