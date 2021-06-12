تطبيق إنستجرام يطرح ميزات جديدة لكسب المال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بعد أسابيع على وعده الشهير، أوفى مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك بتعهداته بإضافة ميزات جديدة لكسب المال على إنستجرام.



وفي مدونتها، أوضحت فيسبوك أن الميزات الجديدة على إنستجرام موجهة لصناع المحتوى، وستساعدهم على كسب المال من خلال شراكات سهلة مع العلامات التجاري.

والميزات الجديدة ستوفر لمستخدمي إنستجرام لهم فرصة لعقد شراكات مع شركات معينة بغية الترويج لها عبر فيديوهاتهم، والحصول على عائدات معينة من هذا النوع من الإعلان.

وكان آدم موسيري، رئيس إنستجرام قال في أبريل/نيسان الماضي، إن العديد من صناع المحتوى على مواقع التواصل يحصلون بالفعل على أموال مقابل نشر محتوى برعاية شركة معينة، وبالتالي تستهدف إنستجرام حاليا لعب دور أكبر عبر مساعدة العلامات التجارية على اكتشاف المبدعين الناشئين.

وسيبدأ اختبار الميزات الجديدة عند عدد محدد من صناع المحتوى والشركات في الولايات المتحدة حاليا، على أن يتم توسيع نطاق هذه الميزات لاحقا.

وقالت فيسبوك: "لطالما استخدم الناس إنستجرام لمشاركة المنتجات التي يحبونها.. نريد منح المزيد من المبدعين إمكانية الوصول إلى أدوات التسوق الخاصة بنا والسماح لهم بالحصول على مكافآت على عمليات الشراء التي يقودونها".

ولن يحصل صانع المحتوى على نسب العائدات أو الأرباح من الشركات التي يروّج لها ما لم ينقر المستخدمون على المنشور الذي روّج فيه لعلامات تلك الشركات، أي أن عائداته قد تتناسب مع نسبة متابعة الآخرين لمنشوراته.

كما أشارت فيسبوك إلى أن صناع المحتوى عبر "إنستجرام" سيحصلون عائدات مادية ضمن برنامج ميزات Star Challenges في حال استوفت فيديوهاتهم شروطا معينة منها عدد ساعات البث الكلية أو كميات المشاهدات أو غيرها.

وعد زوكربيرج

ولدى إعلانه عن استعداد شركته لإطلاق هذه الميزات، تحدث زوكربيرج في أبريل/ نيسان الماضي، عن "منصة سوقية" ستتيح للمبدعين الحصول على تخفيضات من مبيعات المنتجات التي يوصون بها في محتواهم.

وقال زوكربيرج: "يتطلع الأشخاص إلى منشئي المحتوى للحصول على توصيات حول ما هو جيد، لا سيما في الأماكن التي يكونون فيها خبراء".

وتأتي هذه الميزات في الوقت الذي يتكيف فيه فيسبوك مع التغيير الأخير في نظام تشغيل iOS التابع لأبل والذي يصعب على الشركة استهداف المستهلكين بإعلانات مخصصة على هواتف آيفون أو أجهزة آيباد.