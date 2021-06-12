"مايكروسوفت" تُنهي عصر جهاز "إكس بوكس"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

في خطوة جريئة نحو رقمنة ألعابها، أعلنت شركة "مايكروسوفت" أنها تعمل على برنامج يتيح لهواة "إكس بوكس" اللعب مباشرة على التلفزيون.



ووفق شركة التكنولوجيا العملاقة، فإن البرنامج سيتيح اللعب على جهاز التلفزيون المتصل بالإنترنت من دون الحاجة إلى جهاز وحدة التحكم.

ولا يحتاج اللاعبون في هذه الحالة سوى إلى مقابض تحكّم وشاشة واتصال جيد بالإنترنت.

وتتعاون شركة "إكس بوكس" مع مصنعي أجهزة التلفزيون لدمج برنامجها في أجهزتهم لتمكين المستخدمين من الوصول إلى الألعاب المتوافرة عادةً على أجهزة التحكم الخاصة بألعابها.

وسيتاح للاعبين في الأسابيع المقبلة شراء اشتراكات في خدمة "مايكروسوفت" للبث التدفقي "إكس بوكس جيم باس ألتيميت"، من خلال متصفحات الإنترنت الرئيسية ("كروم" و"إدج" و"سافاري").

وشرح مدير قسم"إكس بوكس" فيل سبنسر أن "وحدات التحكم وأجهزة الكمبيوتر لا تزال موجودة، وبصراحة، ستبقى كذلك دائماً".

لكنه أضاف "بفضل التقنيات السحابية سنكون قادرين على توفير تجربة ألعاب قوية لأي شخص متصل بالإنترنت".

وبلغ عدد مشتركي "إكس بوكس جيم باس" 18 مليوناً في كل أنحاء العالم في نهاية العام الماضي، وفقًا للأرقام الصادرة عن المجموعة.

حرب المليارات

وشهدت سوق ألعاب الفيديو التي أعطتها الأزمة الصحية وعمليات الإغلاق دفعاُ قوياً، نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة بفعل انتشار الهواتف المحمولة وظهور الخدمات السحابية ومنها "لونا" (من "أمازون") و"ستيديا" (من "جوجل") التي تتيح جعل الألعاب موجودة على خوادم وليس على وحدة التحكم أو الكمبيوتر الشخصي.

وقارب حجم الإنفاق على ألعاب الفيديو في الولايات المتحدة 15 مليار دولار في الربع الأول من العام 2021، بزيادة 30٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لـ"إن بي دي غروب".

وتشارك شركات الألعاب اعتباراً من السبت في معرض ألعاب الفيديو السنوي "إي 3" (أي "إلكترونيك إنترتينمنت إكسبو") الذي يقام عبر الإنترنت بسبب الجائحة.

ونقل بيان عن رئيس مايكروسوفت ساتيا ناديلا قوله إن "مايكروسوفت كشركة، منخرطة بشكل كامل في مجال الألعاب".

وتابع: "3 مليارات مستهلك يهوون اللعب من أجل الترفيه وروح الجماعة والإبداع، فضلاً عن متعة الإنجاز"، مشدد على أن "مايكروسوفت" تطمح إلى "مرافقتهم أينما كانوا يلعبون".