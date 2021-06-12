شركة ديدي الصينية تهاجم أوبر في عقر دارها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

تستعد شركة ديدي الصينية العملاقة المتخصصة في خدمات النقل التشاركي، لغزو أسواق المال الأمريكية، وتعظيم المنافسة مع أوبر.



وديدي هي صاحبة انتصار كبير على أوبر الأمريكية التي حاولت منافستها على الأراضي الصينية لكنها فشلت وانسحبت.

والخميس، تقدمت "ديدي" بطلب إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة، من أجل إجراء طرح عامّ أولي.

ولا يكشف الطلب عن جدول زمني محدد ولا العائدات المستهدفة من الإصدار.

وستدرج الأسهم تحت رمز "دي أي دي أي " (ديدي).

وكان على ديدي التعامل مع انخفاض في الإيرادات العام الماضي بلغ 8.4% ليصل إلى 21.6 مليار دولار مقارنة بعام 2019، وفقًا لوثائق لجنة الأوراق المالية والبورصات.

وقالت الشركة "إن هذا الانخفاض جاء في المقام الأول نتيجة لجائحة كوفيد-19 والاستجابة لها، مثل إغلاق المدن التي نشغل خدماتنا فيها، مما قلل من الطلب على خدمات النقل التي نقدمها من خلال قطاعاتنا في الصين وعلى مستوى العالم".

وسجلت الشركة قبل ذلك نموا كبيرا، على الرغم من أنها قالت إنها سجلت "خسائر صافية لكل سنة مالية منذ إنشائنا".

وفي الربع الأول من عام 2021، سجلت الشركة صافي ربح قدره 837 مليون دولار.

ولدى ديدي أسلوب عمل مشابه لأوبر. وداخل سوقها المحلي، تفوقت الشركة الصينية على منافستها الأمريكية في حرب أسعار مريرة.

وفي النهاية استسلمت أوبر في عام 2016 وباعت شركتها في الصين مقابل حصة في ديدي.

وتمتلك أوبر وصندوق رؤية سوفت بنك على 12.8% و12.5% على التوالي من أسهم الشركة الصينية.