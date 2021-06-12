الإصابات بفيروس كورونا تتجاوز 175 مليونا وأقل حصيلة يومية بالهند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أظهر إحصاء وفقا لـ"رويترز" أن أكثر من 175.1 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و936110.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، إن بر الصين الرئيسي سجل 35 إصابة جديدة ب"كوفيد-19"، الجمعة، ارتفاعاً من 22 إصابة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن 8 من الإصابات الجديدة محلية مقابل 9 إصابات قبل يوم.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 27 مقابل 25 قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حالياً إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 91394 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و713480 بعد تسجيل 1911 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 89816 بعد تسجيل 129 حالة.

أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند، السبت، تسجيل 84332 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يعد أدنى عدد تم تسجيله منذ أكثر من شهرين.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الإصابات في الهند يبلغ الآن 29.4 مليون إصابة، في حين يبلغ إجمالي عدد الوفيات 367081 بعد تسجيل 4002 وفاة خلال الليل.

أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 3282 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و243 وفاة، الجمعة، مما رفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و448820، والوفيات إلى 229823.

وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بشكل كبير.

وذكرت بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة أن العدد الفعلي للوفيات قد يكون أعلى 60% على الأقل من الرقم المؤكد.