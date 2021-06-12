مزاد على 55 قطعة لمصممة الأزياء الراحلة لارين سكوت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

تُطرح سترة ارتداها نجم موسيقى الروك مايك جاجر وثوب للممثلة نيكول كيدمان وآخر ارتدته مادونا، في مزاد مخصص لبيع أزياء من تصميم مصممة الأزياء الراحلة لارين سكوت.



وتعرض دار كريستيز للمزادات 55 قطعة من تصميم سكوت التي انتحرت في 2014 وكان عمرها 49 عاماً.

كانت سكوت على علاقة حب بجاجر قبل وفاتها واشتهرت بتصميم الأثواب الأنيقة الحافلة بالتفاصيل.

وقالت كيتلين يتس، مديرة المبيعات في دار كريستيز في لندن لـ"رويترز": "كانت أنيقة ومبهرة للغاية ولديها هذا الحس بأن كل شيء يتعين أن يكون كما كان عليه خلال الأيام الخوالي في هوليوود، كل شيء كان فخماً ورومانسياً".

وأضافت: "جميع المواد التي استخدمتها كانت من أجود الأنواع، كل شيء يُصنع يدوياً، وكانت شديدة العناية بالتفاصيل".

وتابعت يتس أن المزاد يقام عبر الإنترنت ويستمر حتى الأول من يوليو/تموز، مشيرة إلى أن تلك هي أول مرة يجري طرح مجموعة من أعمال المصممة الراحلة للبيع.

وأوضحت: "كان ميك جاجر هو من قرر طرحها للبيع تكريماً للارين سكوت".

تشمل المجموعة المطروحة للبيع ثوباً باللونين الأسود والذهبي ارتدته نيكول كيدمان في حفل جوائز أوسكار عام 2013، ومن المتوقع أن يجلب بين 1500 و2500 جنيه إسترليني، وثوباً أسود مطرز بترتر وردي اللون من موضة الأربعينيات ارتدته المغنية مادونا، ويتراوح السعر المتوقع له بين 500 و800 إسترليني.

وستخصص إيرادات المزاد لمنحة دراسية باسم لارين سكوت أسسها جاجر في 2015 في كلية سنترال سانت مارتينز للفنون في لندن.