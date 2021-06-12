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حفل زفاف بـ"ملابس العزل" يثير الجدل في مصر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أثارت صور لحفل زفاف في مصر جدلا واسعا على مواقع التواصل، بسبب ارتداء بعض الضيوف ملابس الأطقم الطبية داخل مستشفيات العزل الصحي.

 

وأظهرت الصور ملابس العزل لزملاء طبيب في حفل زواجه، وسط جموع المعازيم، الأمر الذي أثار دهشة الحاضرين، في احتفال فريد من نوعه منذ جائحة .

 

وتبين، بحسب أصدقاء الطبيب، أن العريس يدعى محمد عباس، من قرية الجبلاو، بدائرة مركز قنا في صعيد مصر، وأنهم اتفقوا مع بعضهم على أن يحتفلوا بزفافه بشكل فريد، فقرروا ارتداء ملابس العزل، والذهاب بها لحضور العرس، كدعم معنوي لزميلهم، في ظل المعركة التي تخوضها الأطقم الطبية بمواجهة .

 

وقال العريس الدكتور محمد عباس، طبيب في مستشفى الصدر، المخصص لفرز وعزل كورونا، إن ما حدث لفتة طيبة من الطاقم الطبي في المستشفى، كنوع من الدعم المعنوي، في ظل ما يواجهه الأطباء من صعوبات في مواجهة فيروس كورونا.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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