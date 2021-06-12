كيت دوقة كمبردج تكشف عن مشاعرها تجاه مولودة هاري وميجان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت كيت دوقة كمبردج، الجمعة، عن حقيقة مشاعرها تجاه ليليبت، الابنة الوليدة للأمير هاري شقيق زوجها وليام وزوجته ميجان.



وقالت كيت دوقة كمبردج، للصحفيين خلال زيارة مدرسة مع السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن خلال قمة مجموعة السبع الكبرى، إنها متلهفة لرؤية ليليبت.

وأضافت: "أتمنى لها كل الخير، أنا متلهفة للقائها لأننا لم نرها بعد لذا آمل أن يحدث هذا قريبا".

واستلهم هاري اسم ابنته ليليبت (ليلي) ديانا ماونتباتن-وندسور من اسمي جدته الملكة إليزابيث ووالدته الأميرة الراحلة ديانا.

وولدت ليليبت قبل أسبوع في مستشفى سانتا باربرا كوتدج في كاليفورنيا.

وجاء مولدها بعد عام ونصف العام تقريبا من إعلان والديها عزمهما التخلي عن واجباتهما الملكية، مما أحدث أزمة في العائلة المالكة.

وزاد تدهور علاقة الزوجين ببقية أفراد العائلة المالكة في مارس/ آذار عندما اتهما عضوا في العائلة لم يذكرا اسمه بالتفوه بتصريحات عنصرية، وقالا أيضا خلال مقابلة مع أوبرا وينفري إن مناشدات ميجان بالمساعدة عندما شعرت برغبة في الانتحار قوبلت بالتجاهل.