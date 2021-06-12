بينها بيانات لمستخدمي "أمازون" و"أبل".. قراصنة يخترقون 26 مليون حساب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بينها بيانات لمستخدمي أمازون وأبل.. قراصنة يخترقون 26 مليون حساب

السبت 12 يونيو 2021

الخليج 365

اكتشف خبراء الأمن السيبراني ذاكرة تحتوي على 26 مليونًا من بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بمستخدمي:“أمازون“، و“أبل“، و“فيسبوك“، و“نتفليكس“، وغير ذلك.



ووفق صحيفة ”مترو“ البريطانية، استخدم المتسللون البرامج الضارة لسرقة 1.2 تيرابايت من البيانات، بما في ذلك معلومات الدفع من 3 مليارات جهاز كمبيوتر تعمل بنظام التشغيل ”ويندوز“، بين عامي 2018 و2020.

وتم اكتشاف الأمر من قِبل شركة الأمن السيبراني ”نوردلوكر“، عبر استخدام البرامج الضارة المجهولة لجمع البيانات من أجهزة المستخدمين.

وقالت الشركة إن هذا النوع من البرامج الضارة يمكن شراؤه عبر الإنترنت مقابل 100 دولار.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم ”نوردلوكر“ إن مجموعة من الهاكرز (المتسللين) كشفوا عن طريق الخطأ موقع قاعدة البيانات، ولا تزال هوية من سرق هذه البيانات مجهولة، وكذلك ما إذا تم استخدام أي منها بشكل ضار.

ويأتي ذلك وسط تصاعد هجمات الأمن السيبراني، وبرامج الفدية، التي تؤثر على الشركات الأمريكية الكبرى والتي أدت إلى شل خط أنابيب رئيس في الساحل الشرقي، ما أثر على إمدادات النفط، وحدوث نقص في محطات التعبئة.