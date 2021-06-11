شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينتقل فيروس «كورونا» عن طريق المسابح؟.. «الصحة» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة، حقيقة انتقال عدوى فيروس كورونا عن طريق السباحة في مسبح رياضي مع مجموعة من المشتركين.

وقالت الوزارة: “حتى الآن لا توجد أدلة علمية تثبت أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق المسابح، ولكن ينبغي الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية العامة عند الذهاب للمرافق العامة كالنوادي الرياضية”.

جاء ذلك ردا على استفسار تلقاه حساب (الصحة 937) على تويتر جاء فيه: “كورونا ما تنتقل عن طريق السباحة في مسبح رياضي مع مجموعة من المشتركين؟”.