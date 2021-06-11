شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس مكة والمدينة خلال الأيام المقبلة.. الحرارة تلامس 50 مئوية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال الأيام الثلاثة المقبلة من السبت وحتى الاثنين.

وأشارت التوقعات إلى تأثر مكة والمدينة برياح شرقية إلى شمالية شرقية حارة وجافة، تؤثر بارتفاع واضح في درجات الحرارة وقد تصل إلى 50 درجة مئوية في بعض المناطق بين مكة والمدينة وكلما اتجهنا شرقا من السواحل.

وحذر مركز الأرصاد من تأثر بعض المناطق والطرق السريعة الرابطة بين جدة وينبع بببعض الأتربة المثارة.