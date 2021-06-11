شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الصهيوني تعتدي على الفلسطينيين بالمسجد الأقصى والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
اعتدت قوات الاحتلال الصهيوني على المواطنين الفلسطينيين، بعد الانتهاء من صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك مما أدى إلى اصابة سيدة بالاختناق، واعتقال شابين فلسطينيين.
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، بأن قوات الاحتلال رشت السيدة بغاز الفلفل في وجهها، فيما اعتقلت شابين في منطقة باب حطة بالقدس القديمة.
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