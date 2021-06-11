انتخاب دولة عربية عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي

دبي - محمود عبدالرازق - وفازت الإمارات بمقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن الذي يضم في عضويته 15 دولة من بينها 5 فقط دائمة العضوية هي روسيا وأمريكا والصين وبريطانيا وفرنسا.

وحصلت الإمارات التي ترشحت لمقعد مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ على 179 صوتا في اقتراع سري عقدته الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لانتخاب 5 أعضاء جدد غير دائمين في مجلس الأمن، بحسب "سكاي نيوز عربية".

من جانبه، اعتبر ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في تغريدة بحسابه على تويتر أن: "انتخاب دولة الإمارات اليوم لعضوية مجلس الأمن الدولي للفترة من 2022-2023 يجسد ثقة العالم في السياسة الإماراتية، وكفاءة منظومتها الدبلوماسية وفاعليتها".

وأضاف: "انطلاقاً من المبادئ والقيم التي تأسست عليها، ستواصل الإمارات مسؤوليتها من أجل ترسيخ السلام والتعاون والتنمية على الساحة الدولية".

بدوره، غرد رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، قائلا: "انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن للفترة 2022-2023، يعكس دبلوماسيتها النشطة وموقعها الدولي ونموذجها التنموي المتميز".

وتابع: "كل الشكر لفريق الدبلوماسية الإماراتي بقيادة الشيخ عبد الله بن زايد.. ونتطلع لفترة عضوية فاعلة وإيجابية ونشطة في مجلس الأمن الدولي".

يشار إلى أنه بجانب الإمارات، انتخبت الأمم المتحدة كل من البرازيل وغانا وألبانيا والغابون كأعضاء غير دائمين في مجلس الأمن.

وستحل الدول المنتخبة اليوم مكان فيتنام والنيجر وتونس وإستونيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2022 وستظل أعضاء في مجلس الأمن حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023.

وسابقًا شغلت البرازيل عضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 10 مرات، والغابون وغانا - ثلاث مرات، والإمارات - مرة واحدة. وألبانيا لم تكن أبدا عضوا في مجلس الأمن.