البحرين الأولى عالميا في "عصا قياس الخطوات العسكرية"

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت الشرطة البحرينية، عبر موقعها الرسمي، أن تلك البطولة العالمية نظمتها الكلية الملكية البريطانية "ساند هيرست" بمشاركة 12 فريقا، وفاز الفريق البحريني بالمركز الأول بعد منافسة قوية بين الفرق المشاركة.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد شاركت في البطولة بفريقين، أحرز أحدهما المركز الأول فيما احتل الفريق الآخر المركز الثاني.

وحصد فريقا وزارة الدلخلية البحرينية أعلى الدرجات في المجموع العام وأفضل قائد طابور وأفضل مشارك في حركات المشاة، خلال البطولة.

وفي وقت سابق، من مايو/ أيار الماضي، لقي شرطي تابع لقوات خفر السواحل البحرينية مصرعه، فيما أصيب آخرون.

وأعلنت قوات خفر السواحل البحرينية، على "تويتر"، "استشهاد شرطي وإصابة آخرين، إثر اصطدام قارب بدورية بحرية في محاولة للهروب".

وأوضح حساب وزارة الداخلية البحرينية أنه تم إلقاء القبض على 4 آسيويين كانوا على متن القارب، بعد هروبهم لمنطقة شهركان، فيما تم نقل الشرطيين المصابين للمستشفى بواسطة الإسعاف الوطني، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.