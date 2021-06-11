مختص يطالب بتشديد عقوبة المخالفات المرورية.. توقيف وحبس (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
طالب العضو سابق في لجنة السلامة المرورية، صالح الغامدي، بتشديد عقوبة المخالفات المرورية إلى حد التوقيف والحبس، وعدم الاكتفاء بالغرامات المالية.
وقال “الغامدي” في مداخلة هاتفية لبرنامج “120” على قناة الإخبارية:”يجب فرض غرامة مرورية بناء على الحالة المادية للشخص حتى تكون فعالة”.
وأوضح أن استخدام نفس العقاب على مجموعة من الأشخاص غير مجدي، لافتا إلى أن بعض الأشخاص لا تعنيهم الغرامة المالية، ومن ثم يجب تفعيل التوقيف والحبس للقضاء على ظاهرة الاستهتار المروري وفرض النظام على الجميع.
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