شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه متقدم بشأن طقس منطقة الرياض خلال الساعات المقبلة.. رياح وأتربة مثارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، تنبيها متقدما، بشأن طقس منطقة الرياض خلال الساعات القادمة.

ونبه الأرصاد من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة، يصاحبها شبه انعدام في الرؤية، ويشمل التنبيه مناطق (الأفلاج، الحريق، الخرج، حوطة بني تميم، مرات).

وأشار مركز الأرصاد إلى أن التنبيه يبدأ من الساعة الثامنة اليوم الجمعة، ويستمر حتى التاسعة مساء.