العراق... الشرطة تعثر على عبوات ناسفة في كركوك

دبي - محمود عبدالرازق - © Photo / Iraqi Security Cell

وأوضحت قيادة الشرطة في بيان لها: "إنه تم رفع وإتلاف المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي للواء".

ونقلت "السومرية نيوز" عن القيادة أن "قوة من اللواء التاسع عشر، الفرقة الخامسة شرطة اتحادية، مسنودة بالجهد الاستخباري ومفارز الطائرات المسيرة نفذت عملية تفتيش واسعة في منطقة "مجمع الشهيد" في ناحية الرشاد بكركوك أسفرت عن العثور على 8 عبوات ناسفة محلية الصنع نوع بلازما".

في سياق متصل، كشفت السلطات العراقية عن ضبط 4 صواريخ كاتيوشا، على منصاتها، كانت معدة للإطلاق.

وبحسب بيان لخلية الإعلام الأمني، نشرته وكالة الأنباء العراقية، عثرت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية على 4 منصات، عليها صواريخ كاتيوشا كانت جاهزة للإطلاق في محافظة ديالى.

وأوضح أن الوكالة تلقت معلومات دقيقة، قامت على إثرها القوات بضبط 4 صواريخ نوع كاتيوشا مع 4 منصات، لافتا إلى أنها كانت "مخبأة في أحد البساتين في منطقة زنبور بمحافظة ديالى المحاذية لمحافظة صلاح الدين".

وعن وجهة الصواريخ، أشار البيان إلى أنها كانت جاهزة للإطلاق باتجاه قاعدة "بلد" الجوية، مشيرا إلى أن خبراء مكافحة المتفجرات في الوزارة قاموا بالتعامل معها.