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شكرا لقرائتكم خبر عن «الملكية الفكرية»: تغريم شركة 100 ألف ريال لتسويقها منتجات تحمل علامة مقلّدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
قررت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، تغريم شركة لقيامها بحيازة وبيع وتسويق منتجات تحمل علامة مقلّدة لعلامة تجارية مسجلة، دون موافقتها أو الحصول على إذن كتابي منها.
وقالت الهيئة أنه تم تغريم الشركة بمبلغ 100 ألف ريال لقيامها بحيازة وبيع وتسويق منتجات تحمل علامة مقلّدة لعلامة تجارية مسجلة ومحمية.
وكانت الهيئة قد أكدت وفي وقت سابق أن الحصول على إذن كتابي لاستخدام المصنفات الأدبية والفنية من صاحب الحق يجنب الشخص أو الجهة العقوبة ويحترم حقوق الملكية الفكرية.
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