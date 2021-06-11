شكرا لقرائتكم خبر عن رغم وفاة والده.. الشيخ «سعد الشثري» يحضر برنامج «الجواب الكافي» ويذكر مناقب الراحل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

قدم الشيخ سعد الشثري، العزاء بوفاة والده المستشار بالديوان الملكي الشيخ ناصر الشثري -رحمه الله-، وذلك خلال حضوره في حلقة اليوم من برنامج “الجواب الكافي” على قناة المجد.

وذكر الشثري مناقب والده -رحمه الله- وكذلك بعضاً من مواقفه قائلاً: “من فضل الله عز وجل عليه أن جعله مفتاحاً للخير، وسبباً من أسباب لدرء الأمور الغير مستحسنة.”

وأضاف: “حرص على نفع المسلمين وقضاء حوائجهم ليل نهار، فتح بابه للجميع بسفرة ممدودة وأخلاق فاضلة، وكان من شأنه المساهمة في نشر العلم والحرص عليه منذ صغره ولذلك تلمذ على يديه عدد من العلماء والمشايخ”.

وتابع: “كان له من المساهمات الكثيرة في أعمال الخير والحرص على تقديم النصح للكبير والصغير، وكان له بصمات جميلة في الجمعيات الخيرية وكان وصولاً لرحمه وحريصاً على التواصل مع الجميع”.

واستطرد: “كان حريصاً على التعاون مع ولاة أمور هذه البلاد بما يعود بالنفع على الجميع، لذلك نسعد بهذه السيرة العطرة التي قدمها رحمه الله وأسكنه فسيح جناته”.

وأوضح أن ما يشاهده من الثناء عليه والدعاء له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شيئاً يجبر الخاطر ويبعد الحزن، وكذلك اتصال خادم الحرمين الشريفين لتقديم العزاء وكذلك الأمراء.

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قد دشنوا هاشتاق #وفاة_الشيخ_ناصر_الشثري، نعوا خلاله المستشار في الديوان الملكي الشيخ ناصر بن عبدالعزيز أبوحبيب الشثري الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

والشيخ ناصر أبو حبيب هو ابن الشيخ عبدالعزيز الشثري ووالد الشيخ سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء في المملكة والمستشار في الديوان الملكي.

وعُرف الشيخ ناصر بن عبدالعزيز أبو حبيب الشثري بـ“مستشار الملوك“، حيث عاصر عددًا من ملوك المملكة بدءًا من الملك خالد إلى الملك فهد والملك عبدالله وصولاً إلى الملك سلمان.