أردوغان: نبذل قصارى جهدنا لضمان مستقبل مشرق لسوريا

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال كلمة متلفزة للرئيس التركي اليوم الجمعة.

وقال أردوغان "سنواصل بذل قصارى جهدنا لضمان مستقبل مشرق لجارتنا سوريا على قاعدة وحدة أراضيها ووحدتها السياسية".

وأضاف " أجزاء كبيرة من المناطق السورية القريبة من حدودنا، جعلناها آمنة".

وعن العلاقات مع أمريكا، أوضح أردوغان أنه "خلال قمة الناتو ستتاح له الفرصة لبحث العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة مع الرئيس بايدن".

وأكد الرئيس التركي أن "بلاده من بين أقوى خمس دول في الناتو".

وذكر أن "تركيا أجرت حتى اليوم أكثر من 32 مليون عملية تطعيم ضد كورونا، مما يسرع في عودة السياحة إليها".

يتبع...