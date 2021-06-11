الأردن... البنك الدولي يعتزم ربط المعونات بالتزام البلاد بخلق فرص عمل

دبي - محمود عبدالرازق - أفادت "وكالة عمون" اليوم الجمعة، بأن البنك الدولي قد أكد أن التحويلات النقدية المقدمة للمملكة الأردنية، التي تهدف إلى دعم كثير من الأسر المتضررة من جائحة كورونا في المملكة، ليست مشروطة بمقابل من الأفراد المستفيدين المتأثرين بتلك الجائحة، في الوقت الحالي.

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ونقلت عن عميد مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي، ميرزا حسن، أن البنك يهدف إلى محاربة الفقر، من خلال عمليات توفير منظومة ضمان اجتماعي، تساعد على خلق فرص عمل جديدة للأفراد، القادرين المستهدفين في المشروع الطارئ، الخاص بالتحويلات النقدية للاستجابة لأزمة كورونا في المملكة.

وأفاد ميرزا حسن بأن الوضع الحالي في الأردن صعب جدا بالنسبة للحالة الاجتماعية، وهو الأمر الذي يحتاج معه إلى دعم عاجل، وغير مشروط، ما يعني أن الدفع سيكون لهذه الأسر المتضررة بشفافية عالية، وبشكل عاجل، بهدف الوصول إلى المستفيدين من البرنامج.

وأكد المسؤول الأممي أن الفقراء الجدد في المملكة يشكلون ضغطا كبيرا على منظومة الضمان الاجتماعي، وبأن هدف البنك في المرحلة الراهنة، هو تحفيز الاقتصاد، ودعم المشاركة الاقتصادية والفعالة للمرأة في جميع الميادين.