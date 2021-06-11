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السعودية... الموت يغيب مستشارا في الديوان الملكي

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دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت "صحيفة عكاظ"، اليوم الجمعة، بأن الموت غيب الشيخ ناصر بن عبدالعزيز أبو حبيب الشثري، ابن عبدالعزيز الشثري، ووالد سعد الشثري، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة والمستشار في الديوان الملكي السعودي.

وأكدت الصحيفة أن ناصر الشثري عاصر عددا من ملوك المملكة، بدأها مع الملك خالد وصولا إلى العاهل السعودي الحالي، الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث تولى الشيخ الشثري، منصب المستشار في الديوان الملكي، برتبة وزير.

وأشارت إلى أن الملك سلمان بن عبد العزيز، زار الشيخ ناصر الشثري، غير مرة، للاطمئنان على صحته، وذلك بالتوازي مع زيارات أخرى لولي العهد، الأمير ، هذا العام، لتهنئة الشثري، بمناسبة عيد الفطر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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