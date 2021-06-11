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صحيفة بريطانية: نجل معمر القذافي يؤكد نية ترشحه في الانتخابات الرئاسية

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دبي - محمود عبدالرازق - كما لفتت الصحيفة إلى أن نجل القذافي، سيف الإسلام،  تلقى تعليمه في بريطانيا وكان يُنظر إليه في السابق على أنه خليفة والده، لكن منذ اعتقاله قبل عشر سنوات في ليبيا لم يُر أو يُسمع عنه بشكل علني".

© AFP 2021 / MAHMUD TURKIA

وقالت الصحيفة إن سيف الإسلام تحدث هاتفيا لتأكيد هويته وقال إنه بخير وذلك بمكالمة تم تريتيبها لتوضيح علاقته بفريق من المستشارين القائمين بالأعمال نيابة عنه".

وأضافت أنه "أيضا يتواصل مع دبلوماسيين غربيين وغيرهم من الدبلوماسيين بهدف إثبات أوراق اعتماده أثناء عودته إلى الحياة العامة، لكن لا يزال مطلوبا من قبل المحكمة الجنائية الدولية".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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