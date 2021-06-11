شكرا لقرائتكم خبر عن 4 حالات يحق فيها لصاحب العمل إلغاء وثيقة التأمين الصحي للعامل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني، عن الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل إلغاء وثيقة التأمين الصحي للعامل. وذكر المجلس أن هذه الحالات تتمثل في : – الوفاة.

– الخروج النهائي.

– انتقال العامل لعمل جديد.

– تغيير شركة التأمين. جدير بالذكر، أن المجلس نبه في وقت سابق بأن صاحب العمل ملزم بإصدار وسداد وثائق التأمين الصحي للموظفين الذين يعملون لديه وجميع أفراد أسرهم حتى خلال فترة التجربة.

كانت هذه تفاصيل خبر 4 حالات يحق فيها لصاحب العمل إلغاء وثيقة التأمين الصحي للعامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.