شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس اليوم: سحب رعدية ممطرة ونشاط للرياح السطحية على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الشرقية ، الرياض، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، تبوك).

فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة) .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى 2.5 على الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

رياح البوارح

من جانبه توقع الباحث في الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، أن يستمر نشاط رياح البوارح الشمالية الجافة والحارة والمثيرة للغبار في الشرقية، طول الأسبوع القادم.

وأضاف المسند في تغريدة أخرى : ” درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة في المملكة، ولا زالت القريات تنافس المصائف الجنوبية في درجة الحرارة الصغرى (فجراً) 18.6م، يليها قائمة بدرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس، والملاحظ أن درجة حرارة محافظة الوجه ارتفعت يوم أمس بسب رياح الصبا الشرقية الحارة والجافة.”