العراق... القبض على إرهابي قبل دخوله إلى كربلاء

دبي - محمود عبدالرازق - MOADH AL-DULAIMI

وذكرت "قناة السومرية" اليوم الجمعة، أن قيادة عمليات محافظة كربلاء أعلنت، اليوم، القبض على متهم أو إرهابي، بحسب المادة "4 إرهاب" خلال إحدى السيطرات الخارجية للمحافظة العراقية.

ونقلت القناة عن بيان للشرطة العراقية، أنه خلال عملية متابعة ميدانية لقائد شرطة كربلاء، اللواء أحمد علي زويني، أثناء تواجده في إحدى العمليات الخارجية للمدينة، تمكنت قواته الشرطية من القبض على إرهابي، بالقرب من مدخل مدينة كربلاء، من جهة محافظة بغداد.

وأكد بيان شرطة كربلاء العراقية أن قوة الشرطة العراقية تمكنت من خلال الفحص والتفتيش الدقيق للأشخاص والسيارات، من إلقاء القبض على المتهم، بعد محاولته الدخول إلى المدينة.

وأضاف البيان الشرطي أنه تمت إحالة الإرهابي إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.