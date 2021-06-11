مفوض الأونروا: الأردن والسويد ينظمان مؤتمرا دوليا لمانحي الوكالة في أكتوبر

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو- سبوتنيك. وقال لازاريني لوكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة: "ينبغي عقد مؤتمر دولي للأونروا ... في تشرين الأول/ أكتوبر، من هذا العام"، خلال هذا الحدث، تعتزم الوكالة الحصول على تأكيدات بأن "الدعم السياسي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة يتم دعمه بشكل كامل من خلال توفير الموارد المناسبة للمنظمة".

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وأشار لازاريني، إلى أن الوكالة ستقدم خلال المؤتمر للدول الأعضاء في الأمم المتحدة برنامج أنشطة مخطط لها العام المقبل بهدف "تشجيع المزيد من التمويل الذي يمكن التنبؤ به".

هذا وسيتم تنظيم المؤتمر من قبل حكومتي الأردن والسويد.

الأونروا، كانت قد أعلنت في نهاية العام الماضي، أنها على حافة الانهيار حيث كان عام 2020 مليئا بالتحديات، وقال لازاريني: "اللاجئون الفلسطينيون في المنطقة يعتمدون بشكل شبه كامل على الخدمات التي تقدمها الأونروا، ويطلبون من الوكالة أن تفعل المزيد في وقت تواجه فيه محدودية في الموارد".