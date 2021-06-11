مجلس الأمن والدفاع السوداني يصدر توجيهات بشأن عدة قضايا

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال اجتماع عقد مساء أمس الخميس، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني في القصر الجمهوري، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

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وأوضح عز الدين الشيخ أن "المجلس ناقش عدداً من القضايا، شملت الآثار المترتبة على زيادة أسعار الوقود، ونقص الإمداد المائي والكهربائي، بجانب موقف مفاوضات سد النهضة والتنسيق بين السودان ومصر فيما يتعلق بهذا الملف".

وأضاف وزير الداخلية السوداني: "أن المجلس استمع لتنوير حول الأحداث التي شهدتها مدينة بورتسودان، وولاية جنوب دارفور، إضافة إلى التعديات الإثيوبية على الحدود السودانية الشرقية".

وأوضح الوزير أن المجلس اتخذ العديد من التدابير والموجهات التي من شأنها امتصاص آثار زيادة أسعار الوقود، كما أصدر عددا من القرارات لتعزيز الوجود الأمني في منطقة الفشقة الصغرى والفشقة الكبرى.

يذكر أن قرار الحكومة السودانية برفع أسعار المحروقات جاء ليحرك الشارع السوداني من جديد بعد أكثر من عامين على الثورة، حيث عاد شعار إسقاط النظام يتصدر واجهة الاحتجاجات مرة أخرى.