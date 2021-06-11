الكويت - هبة التوبجي - واشنطن تفرض عقوبات على أفراد وكيانات تمول الحرس الثوري الإيراني والحوثيين

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أخبار 24,11 يونيو 202113,921

واشنطن تفرض عقوبات على أفراد وكيانات تمول الحرس الثوري الإيراني والحوثيين أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على أفراد وكيانات ضمن شبكة دولية أسهمت في تقديم عشرات الملايين من الدولارات إلى الحوثيين بالتعاون مع كبار المسؤولين في إيران.

وأوضحت الوزارة، أن العقوبات شملت سعيد أحمد محمد الجمال، وشركات الجمال التي تقوم ببيع البترول الإيراني وتوجيه جزء من الإيرادات إلى الحوثيين في اليمن.

ولفتت إلى أن العقوبات شملت أيضاً 11 شخصاً وشركات وسفناً؛ لانخراطهم ضمن هذه الشبكة غير المشروعة بمن في ذلك هاني عبدالمجيد محمد أسعد، وهو محاسب يمني سهل التحويلات المالية إلى الحوثيين.

ونوهت إلى أن قائمة الذين تمت معاقبتهم ضمت جامع علي محمد أحد المنتسبين إلى الحوثيين، وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذي ساعد الجمال في شراء السفن وتسهيل شحنات الوقود وتحويل الأموال لصالح الحوثيين.

وشددت على أن الولايات المتحدة تعمل للمساعدة في حل النزاع في اليمن وتقديم الإغاثة الإنسانية الدائمة للشعب اليمني، مشيرةً إلى أن هجوم الحوثيين المستمر على مأرب يتعارض بشكل مباشر مع هذه الأهداف، ويُشكل تهديداً للوضع الإنساني المُتردي بالفعل في اليمن.

وأشارت إلى أن الوقت قد حان لأن يقبل الحوثيون وقف إطلاق النار، وأن تستأنف جميع الأطراف المحادثات السياسية.