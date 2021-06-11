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الكويت تعلن تطبيق قرار جديد على المسافرين إليها ابتداء من الأحد المقبل

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وزارة الداخلية الكويتية في بيان، مساء الخميس، أنه تم تعديل أوقات الدخول عبر حدودها البرية أمام المسافرين اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وأوضحت أن "الأوقات الجديدة هي من الرابعة عصرا إلى العاشرة مساء بدلا من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا".

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي "ضمن جهود المؤسسة الأمنية للتسهيل على المواطنين ونزولا عند رغبتهم بسبب الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة".

وأهابت الداخلية الكويتية بالمسافرين "ضرورة الالتزام بالمواعيد الجديدة المحددة حرصا على سلامة الجميع".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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