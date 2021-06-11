"حديقة السلام"... افتتاح الحديقة الروسية السورية في طرطوس (فيديو)

دبي - محمود عبدالرازق - قام حوالي 200 شخص من السكان المحليين بصعود طويل للجبل للمشاركة مع الضيوف الروس في افتتاح حديقة السلام الروسية السورية.

وشارك في حفل التدشين السفير الروسي في سوريا، ألكسندر يفيموف، الذي قال بأنه تم زراعة 60 ألف شتلة في منطقة صغيرة وهذه ليست سوا البداية.

وأضاف السفير "هذا حدث رائع ورمزي. لقد اجتمعت الكثير من الأسباب، لكن أهم سبب هو رمز الولادة من جديد. إحياء سوريا والأمل بتحقيق السلام والاستقرار والازدهار لسوريا في المستقبل القريب".

وتابع مضيفا "هذه الحديقة زرعت وتم إنشاؤها بمساعدة أشخاص عاديين من روسيا".

يذكر أنه منذ عام اجتاحت حرائق كبيرة ثلاث محافظات سورية هي حمص واللاذقية وطرطوس، لتحرق مساحات كبيرة وصعدت النيران إلى هذا الجبل ولا تزال آثارها على جدران الكنيسة.

وقال المطران دميتري شربك، الذي شارك في حفل تدشين الحديقة، أنه وبمساعدة روسية قمنا بزرع العديد من الأشجار هنا وهناك المزيد في المستقبل، بحسب ما نقل موقع "زفيزدا".