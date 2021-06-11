سفارة ألمانيا في الرباط: المغرب يرفض تقديم خدمات للألمان

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت السفارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أمس الخميس: "منذ 1 مارس 2021، قرر المغرب تعليق تعاونه مع السفارة والمؤسسات الألمانية من جانب واحد، حيث أُوقف جميع سبل الاتصال مع السفارة بما في ذلك مصلحة الشؤون القنصلية".

وأضاف البيان: "لذلك وجب الأخذ بعين الاعتبار أن الدعم القنصلي من طرف السفارة الألمانية في الرباط لا يمكن تقديمه حاليا، إلا بشكل محدود جدا، بما في ذلك تمديد أو تنظيم إقامة المواطنين الألمان في المغرب".

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وشدد أنه "إذا انتهت صلاحية مدة الإقامة، أو ظهرت مشاكل أخرى تتعلق بالإقامة القانونية، فإن المساعدة من السفارة غير ممكنة للأسف، لذلك ينصح بعدم تجاوز فترة الإقامة المسموح بها دون تأشيرة، وهي 90 يوما، ويجب مغادرة البلاد في الوقت المناسب، باستخدام الرحلات الخاصة".

وتابع أنه "من بين أمور أخرى، وبناء على معطيات أشخاص معنيين، رُفض تقديم الخدمات لهم من قبل السلطات المغربية المختصة دون إبداء الأسباب وراء ذلك".

وأكد البيان أن "مساعدة السفارة للمواطنين الألمان في المغرب يعيقها حاليا وقف الاتصال، الذي فرضته السلطات المغربية، حيث يشمل هذا أيضا التواصل مع وزارة العدل والمؤسسات السجنية المحلية".

وأشارت السفارة إلى أنها "ستستمر في تقديم الخدمات القنصلية المقدمة من طرف السفارة حصريا، مثل إصدار جواز السفر والمصادقة على الوثائق وغيرها".

يذكر أن المغرب، أعلن مطلع شهر مارس/ آذار الماضي، تعليق جميع آليات التواصل مع السفارة الألمانية في الرباط والمنظمات الألمانية المانحة.