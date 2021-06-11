شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب سيخ.. مواطن يروي قصة نجاته من موت محقق على طريق «حائل» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

روى مواطن قصة نجاته من موت محقق على إحدى الطرق السريعة على طريق حائل.

وقال المواطن في مقطع متداول على موقع “تويتر”، إنه أثناء سيره بمركبته على سرعة بلغت 140 كم/ ساعة، أخترق سيخ مركبته من الأسفل حتى وصل إلى مقعد القيادة.

وأكد أنه لولا لطف الله ما نجا من هذه الحادثة، ناصحاً مرتادي الطرق السريعة بتوخي الحذر من هذه الأسياخ.