اليمن... مقتل قيادي أمني في هجوم بالرصاص شمال عدن

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن لوكالة "سبوتنيك"، إن مسلحين أطلقوا النار على نائب مدير دائرة الرقابة التفتيش في قوات الدعم والإسناد، حيدره ناصر جبران، في أثناء تواجده أمام منزله في مديرية المنصورة شمال عدن.

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وأضاف أن القيادي جبران قتل على الفور إثر إصابته بعدة طلقات نارية.

وأشار إلى تنفيذ قوات الحزام الأمني، عقب الحادثة انتشارا مكثفا في مديرية المنصورة، إذ نصبت حواجز تفتيش لتعقب الجناة.

​وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.