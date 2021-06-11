الرئيس اليمني يعلق على قصف مأرب: دماء الأبرياء لن تؤسس لسلام حقيقي

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال هادي خلال اتصال هاتفي بمحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، وفقا لما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض: "في الوقت الذي يعمل المجتمع الدولي وبجهود صادقة من الأشقاء في إيجاد أمل وفرص للسلام تواصل مليشيات الانقلاب (في إشارة إلى الحوثيين) تصعيدها وحصدها للأرواح الآمنة والبريئة غير مكترثة بأي جهود لحقن الدماء اليمنية تواصلا لأجندتها وخدمة مشاريع إيران التدميرية في المنطقة".

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وأضاف: "إن دماء الأبرياء في أحداث متوالية وحرق الأسر والأطفال بصواريخ ومفخخات المليشيات لن يؤسس لسلام حقيقي بقدر تعميق الجراح وآلام شعبنا من قبل تلك المليشيات التي دمرت مقدرات الدولة وشرخت النسيج الاجتماعي وهجرت أبنائها".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومة اليمنية مقتل 8 مدنيين وإصابة 27 آخرين في حصيلة أولية، إثر قصف شنه الحوثيون بصاروخين باليستيين وطائرتين مفخختين، استهدف مسجدا في حي سكني وسط مدينة مأرب في أثناء أداء صلاة المغرب، وسجنا للنساء في إدارة شرطة محافظة مأرب، وسيارات إسعاف هرعت إلى مكان القصف لإسعاف الضحايا.

ولم يصدر أي تعليق من جماعة الحوثيين بشأن الهجوم الصاروخي والجوي المزدوج على مدينة مأرب.