شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة التحويلة المرورية على طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز وشارع عبدالله الحمدان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض ، مساء أمس الخميس، عن إزالة التحويلة المرورية على طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز وشارع عبدالله بن سليمان الحمدان.

وأوضح “قطار الرياض” في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أن عملية إزالة التحويلة المرورية على الطريق ستتم بدءاً من اليوم الجمعة بالتعاون مع إدارة المرور بالرياض.

ونشر حساب “قطار الرياض” ‏خريطة توضح الحركة المرورية بعد إزالة تحويلة طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز وشارع عبدالله بن سليمان الحمدان