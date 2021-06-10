شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. رياح نشطة وغبار يعيق الرؤية على 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الجمعة بمشيئة الله، حالة من التقلبات الجوية على عدة مناطق.
وتشمل الحالة الجوية نشاطا في الرياح السطحية يحد من مدى الرؤية الأفقية، حيث تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة على المنطقة الشرقية.
كما تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، والحدود الشمالية والمدينة المنورة، وكذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك، فيما يستمر تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، وتمتد إلى مكة المكرمة.
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فتسجل مكة المكرمة أعلى درجات الحرارة بـ 48 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 15 درجة.
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