شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 280 ألف قطعة غيار سيارات مغشوشة في مستودعات يديرها وافدون مخالفون (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

داهمت الفرق الميدانية التابعة لوزارة التجارة عدة مستودعات يديرها وافدون مخالفون في الرياض ومكة المكرمة والقصيم.

ونشرت وزارة التجارة، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو وثقت من خلاله عملية مداهمة المستودعات المخالفة وضبط أكثر من 280 ألف قطعة غيار تم تزوير بلد منشأها.

وأوضحت وزارة التجارة، أنه تم إغلاق المستودعات وإحالة المخالفين للجهات الأمنية لاتخاذ ما يلزم بحقهم.