شكرا لقرائتكم خبر عن تقني يوضح ميزة جديدة في تطبيق «Snapseed» لتعديل الصور.. تعرّف عليها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف الخبير التقني سعد الضاوي عن ميزة جديدة في تطبيق ”Snapseed” الذي قامت بتطويره شركة “جوجل”.
وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع” تويتر”، أن الميزة تتلخص في إمكانية حذف أي شيء بالصورة غير مرغوب فيه بكل سهولة.
وأضاف “الضاوى” أن هذه الميزة لن تؤثر على جودة الصورة أو أن يكتشف أحد أنها معدلة.
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